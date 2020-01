Kruispunt Schijnpoortweg met slachthuislaan en Noordersingel afgesloten van 10 tot 12 januari

In het weekend van 10, 11 en 12 januari zet de aannemer alle brugdelen van de toekomstige passerelle aan Schijnpoort op hun plaats. Tijdens deze werken wordt het kruispunt van de Schijnpoortweg met de Slachthuislaan en de Oost en op de Slachthuissite bereikbaar. Op www.slimnaarantwerpen.be staan de omleidingen aangegeven.

Voor fietsers en voetgangers is er wel een doorgang langs de werken voorzien. Ook bezoekers van de evenementlocaties kunnen die zo op een veilige manier bereiken.

Op zondagavond 12 januari rond 21 uur wordt het kruispunt terug volledig opengesteld voor alle verkeer.

Veilig de Noordersingel en Schijnpoortweg oversteken

Via de passerelle aan Schijnpoort zullen bezoekers van het Sportpaleis en de Lotto Arena die zich parkeren op Spoor Oost, comfortabel in één beweging de Noordersingel en Schijnpoortweg kunnen oversteken zonder het verkeer te kruisen. De brug is zes meter breed en zo’n 180 meter lang en sluit via een trap aan op het bestaande voetpad langs de Schijnpoortweg.

De passerelle bestaat uit zes brugdelen die momenteel naast het Sportpaleis worden geassembleerd. Vanaf 7 januari worden ze verplaatst naar de kop van het Lobroekdok, zo kunnen ze tijdens het weekend makkelijk naar hun finale plek gereden worden. Daar staan twee grote kranen, elk goed voor 500 ton hefvermogen, klaar om elk brugdeel op de reeds geplaatste brugpijlers te plaatsen.

“Vanop de kop van Spoor Oost zullen alle geïnteresseerden de plaatsing van de zes brugdelen live kunnen volgen”, weet Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “Na de plaatsing worden de brugdelen nog verder afgewerkt. Zo kunnen we tegen de paasvakantie van 2020 de voetgangersbrug officieel openen.”

Door de oversteek nu al te realiseren, voorafgaand aan de Oosterweelwerken, beperkt de stad de verkeershinder en blijft er tijdens die werken vlot verkeer mogelijk over de Singel. Samen met de realisatie van Ringpark Lobroekdok en Ringpark het Schijn, na de afbraak van het snelwegviaduct van Merksem, wordt de passerelle aangesloten op het Ringfietspad. Dat zal in de toekomst achter het Sportpaleis verder doorlopen richting de IJzerlaan-fietsbrug en het Eilandje

(bericht : Stad Antwerpen - foto © THV Rots)