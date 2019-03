Wind of geen wind, het Calamartesfestival is vandaag van start gegaan met een vrolijke openingsstoetCalamartes is een initiatief van de studenten-verenigingen van de Universiteit Antwerpen. Het festival wil studenten warm maken voor cultuur en een podium bieden aan lokaal talent. Er is een heel divers programma met tal van activiteiten: van workshops en concerten tot een hypnose show. En dat begon dus allemaal met een parade naar de Spiegeltent in de universiteitstuin. Dat is nog tot 15 maart het hart van Calamartes.