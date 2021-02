KU Leuven creëert nieuwe leer- en studeermogelijkheden voor Campus Antwerpen

In het najaar van 2023 neemt KU Leuven haar intrek op een bijkomende locatie in de Jezusstraat in Antwerpen. De universiteit blaast nieuw leven in het gebouw dat decennialang dienstdeed als Provinciaal Veiligheidsinstituut. De nieuwe site zal de huidige activiteiten van de KU Leuven in de Sint-Andriesstraat huisvesten.

De campus van KU Leuven in Antwerpen telt op dit moment drie vestigingen. Op Campus Carolus in de Korte Nieuwstraat verzorgt de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen haar onderwijs en onderzoek. Op Campus Sint-Andries, en sinds kort ook Campus Sint-Jacob, zijn de opleidingen van de Faculteit Letteren en de Faculteit Sociale Wetenschappen gevestigd. Over enkele jaren neemt de universiteit echter afscheid van de campus in Sint-Andriesstraat, die ze deelt met hogeschool Thomas More, tevens eigenaar van het gebouw.

“Met de aankoop van het gebouw in de Jezusstraat zetten we een nieuwe stap in de ontwikkeling van Campus Antwerpen”, geeft rector Luc Sels aan. “De Antwerpse opleidingen in journalistiek en toegepaste taalkunde zijn recent verhuisd naar de Sint-Jacobsmarkt. Naast meer ruimte voor onze onderwijsactiviteiten willen we ook meer mogelijkheden creëren voor studentenvoorzieningen. Daarvoor hebben we nu de geschikte locatie gevonden en dat op een boogscheut van onze andere gebouwen. De nieuwe vestiging zal een ontmoetingsplaats zijn voor alle KU Leuven-studenten in Antwerpen: niet alleen om samen te studeren in het leercentrum, maar ook bijvoorbeeld om samen te ontspannen in de ruime agora.”

Het laat-modernistische gebouw uit 1953 met vier verdiepingen wordt overgenomen van projectontwikkelaar Alphastone en wordt de komende jaren gerenoveerd. Het zal plaats bieden aan een eetgelegenheid op het gelijkvloers, een ruime bibliotheek en verschillende leslokalen, groepswerklokalen en studeerruimtes. Daarnaast is er ruimte voor vakspecifieke lokalen: practica zoals tolkencabines, taallabo’s en een multifunctionele ruimte voor onder meer de opleiding Vlaamse Gebarentaal. De werkzaamheden zouden afgerond zijn bij de start van het academiejaar 2023-2024.

Campus Antwerpen

KU Leuven Campus Antwerpen biedt onderwijs aan ruim 1700 studenten. De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen is er gevestigd met haar masteropleidingen handelswetenschappen en de Master of Business Administration. De Faculteit Letteren verzorgt in Antwerpen de bacheloropleiding toegepaste taalkunde en vier masteropleidingen: vertalen, tolken, meertalige communicatie en journalistiek (in samenwerking met de Faculteit Sociale Wetenschappen). Daarnaast worden er verkorte educatieve masteropleidingen aangeboden in verschillende domeinen.

(foto : Google Street View)