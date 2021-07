Waakzaamheid lijkt wel geboden, want het aantal mensen dat met corona moest worden opgenomen in het ziekenhuis, is voor het eerst sinds lang opnieuw gestegen. Er sterven nog wel minder mensen aan covid-19, maar het aantal besmettingen stijgt nog altijd sterk. Al wordt er ook wel wat meer getest. Ook in onze regio kan je niet naast de stijgende tendens kijken. In de helft van de gemeenten zijn er opnieuw meer mensen met corona bijgekomen. In Antwerpen kwamen er op twee weken tijd 446 besmettingen bij. 14 meer dan in de lijst van gisteren. In twaalf gemeenten verandert er niets. Alleen in Boom, Zoersel en Essen is er nog een kleine daling