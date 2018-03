Kunst met een post-it in het Stadspark

In het Antwerpse Stadspark staat een lege 19de-eeuwse sokkel. Elk jaar vraagt het Middelheimmuseum aan een kunstenaar om hieraan een actuele invulling te geven. Dit jaar is het de beurt aan Belgisch kunstenaar Leo Copers. Hij creëerde 'Post-it' als onzichtbaar zelfportret.

Vijf jaar geleden ontdekten buurtbewoners de lege 19de-eeuwse sokkel in het Antwerpse stadspark als een relikwie of ruïne uit het verleden. Voor Leo Copers (België, 1947) heeft de sokkel iets mysterieus: het is de drager van een verloren sculptuur, een artefact dat door tijd en natuur werd overgenomen.

Het werk dat Leo Copers voor de Sokkel creëerde, is te lezen als een onzichtbaar zelfportret. Want voor Copers is het concept ‘sokkel’ onlosmakelijk verbonden met het zelfportret. Het is dé manier om iets of iemand te verheffen boven de rest, om ergens ‘waarde’ aan te geven of tot kunst te benoemen.

En juist hier kleeft de kunstenaar een eenvoudige post-it. Geen monumentale sculptuur, maar een fragiel papiertje met een onbeduidende krabbel. Het is een ‘briefke’ om de toeschouwer gerust te stellen. De post-it maakt ons duidelijk dat het oorspronkelijke borstbeeld van Frans De Cort - misschien wel de dichter zelf - ‘even een boodschap’ is gaan doen en dus belooft snel weer terug op post te zijn. Het gele briefje biedt even houvast nadat de leegte van de sokkel mensen mogelijk uit balans bracht. De post-it stelt gerust: alles komt goed.

Elke dag laat Leo Copers op de sokkel een bescheiden briefje achter. Een kleine geste die, niet zonder ironie, verwijst naar het borstbeeld van weleer en naar de bedrieglijke geruststelling van een vervlogen verleden. Wat overblijft, is de lege belofte maar ook de ruimte voor iets nieuws.

De keuze voor Leo Copers is niet toevallig. De kunstenaar viert dit jaar zijn 50-jarige carrière als kunstenaar met ook projecten in BOZAR, M HKA en SMAK.