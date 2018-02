'Kunstenaar van de toekomst' in het M HKA

Vanaf volgend schooljaar mogen kinderen al vanaf 6 jaar naar de muziek- en dansacademie, nu is dat nog vanaf 8 jaar. En er komen ook nieuwe opleidingen bij, bijvoorbeeld om deejay, comedian of regisseur te worden. Dat heeft onderwijsminister Crevits onlangs beslist. Goed nieuws is dat voor heel wat kinderen, maar voor de muziekleraars komen de veranderingen wel erg snel... Ze vrezen te grote klassen en vooral te weinig middelen. Ook in het Antwerpse zetten academies voor muziek, woord, dans en beeldende kunsten vandaag de klassen open... voor de dag van de academies.