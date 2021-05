Nieuws Kunstenaars pakken minigolf aan: "Vind hier je balletje maar eens terug"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Het moet ongeveer de meest originele minigolf van het land zijn: minigolf Beatrijs op Linkeroever. Uitbaters Karen en Ilse komen allebei uit de cultuursector, en namen de minigolf vorig jaar over. Nu is hij helemaal vernieuwd, en kan je er terecht voor live muziek terwijl je tegen een balletje slaat. En alle 18 banen zullen door kunstenaars aangepakt worden. En de eerste resultaten, die zijn op z'n minst apart te noemen.