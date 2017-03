Kunstenaarscollectief verhuist naar de Slachthuissite

Op zondag 26 maart verhuist een kunstenaarscollectief voor een aantal jaar naar Archipel, een gedeelde tijdelijke werkplaats in een van de Slachthuishallen in de Damwijk.

AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten, en Land Invest Group, eigenaar van de Slachthuishallen, willen op een actieve manier tijdelijke invullingen in dat stadsdeel stimuleren. Land Invest Group stelt het deel van de hal kosteloos ter beschikking. Het collectief bestaat uit een twintigtal kunstenaars, ambachtslui en creatieve denkers. Iedereen is welkom om de verhuis te volgen en een glaasje te drinken op de start van Archipel.

The big move

Op zondag 26 maart vindt ‘the big move’ plaats. Om 13 uur vertrekt de verhuisparade vanuit de Gasfabriek in de Vlijtstraat in Berchem over de Singel naar de Slachthuislaan. Het belooft een visueel spektakel te worden met een parade van bestelwagens en aanhangers, volgestouwd met curiosia uit de ateliers. Rond 14 uur maakt de parade haar feestelijke intrede op de Slachthuissite en wordt er samen met de buurt getoost op de nieuwe plek. De kunstenaars poten op dat moment ook symbolisch een grote postbus neer als start van hun interactie met de buurt.

Drijvende kracht Rooftoptiger

Drijvende kracht achter Archipel is Rooftoptiger, een artiestencollectief dat zowel artistieke als sociaal-artistieke projecten maakt. Rooftoptiger start dit voorjaar een participatietraject met de buurt. Hun doel is om samen met de buurtbewoners een installatie te bouwen in de Damwijk. In het voorjaar plaatsen ze het Datapaviljoen in de wijk, waar passanten hun herinneringen en verlangens kunnen vormgeven en tentoonstellen. Met de Talent'O'biel, een soort ‘Mad Max-riksja’, zoekt Rooftoptiger daarna de talenten in de wijk. In de zomer wordt er samen met de bewoners aan een installatie gebouwd die feestelijk wordt onthuld tijdens de Damse Feesten in september.

Tijdelijke invullingen stimuleren

AG VESPA en Land Invest Group onderzoeken of er nog andere tijdelijke invullingen mogelijk zijn op de Slachthuissite, aan het Noordschippersdok en het Lobroekdok. Schepen voor stadsontwikkeling Rob Van de Velde: “Met de komst van het kunstenaarscollectief willen de stad en de projectontwikkelaar Land Invest Group de buurt rond den Dam betrekken bij de ontwikkelingen rond de Slachthuissite, die over een tweetal jaar zullen starten. Voorts willen we met tijdelijke invullingen dit stadsdeel op de kaart zetten en een identiteit geven. De bedrijvigheid die er vanaf zondag zal zijn, zal de sociale controle verhogen en het vandalisme in de buurt uit de wereld helpen.”

Masterplan Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok

De stad heeft de ambitie om het stadsdeel Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok te herontwikkelen tot een gemengd kwalitatief project met hoofdbestemming wonen, verweven met diensten, recreatie en bedrijvigheid. Een definitief masterplan is nu in opmaak en wordt verwacht midden 2017.