Kunstenparcours ECCE HOMO palmt de stad in

In Antwerpen opent er een bijzondere kunsttentoonstelling. Liefst 63 hedendaagse kunstenaars stellen samen tentoon, op 9 locaties verspreid in de stad. Onder de noemer Ecce Homo.

Van de Fierensblokken over het Tropisch instituut tot het Maagdenhuis en de Sint-Joriskerk. Ecce Homo palmt de stad in. De mens staat centraal in de expositie. Je kan er tot 25 februari werk zien van Belgische topkunstenaars als Luc Tuymans, Michael Borremans en Philip Aguirre. Daarnaast is er ook ruimte voorzien voor jonge en opkomende schilders en beeldhouwers. Een deel van de opbrengst wordt geschonken aan Human Rights Watch. Wie de kunstexpo bezoekt, helpt dus ook zijn medemens.