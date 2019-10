DeSingel pakt in het Toneelhuis uit met de bijzondere dansvoorstelling Session van Antwerps choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui. Hij choreografeerde onder andere twee videoclips en twee live-shows voor zangeres Beyonce. In Session danst en zingt hij samen met een ander icoon uit de danswereld. Met Coline Dunne uit Ierland. De voorstelling loopt vanaf morgen in het Toneelhuis.