Kunstparade met paspoppen

Geen nijlpaarden of ezels in het straatbeeld deze zomer, maar wel kleurrijke paspoppen. Kunstenaar Ludo Modelo organiseert naar jaarlijkse gewoonte een kunstparade. Samen met 20 Belgische en Nederlandse kunstenaars bewerkte hij 50 paspoppen tot originele kunstwerken. De parade sluit hij af met een veiling, om geld in te zamelen voor drie goede doelen, die zich inzetten voor jongeren. Vorig jaar kon Ludo zo een recordbedrag van 70.000 euro ophalen, hij hoopt ook dit jaar op een mooi bedrag.