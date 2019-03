Op de hoek van de Kasteelpleinstraat en de Amerikalei liggen een heleboel fietsen op een hoop.

Wat is hier aan de hand? Vanochtend lagen een verschillende fietsen op een hoopje. Is het door de wind? of is er een fietsenhater aan het werk geweest? Of is het misschien een kunstwerk? We moeten u het antwoord schuldig blijven. Wie het raadsel kan oplossen verdient onze eeuwige dank.