Kunstwerk om Julie Van Espen nooit te vergeten

Er komt een kunstwerk om de herinnering aan Julie Van Espen levendig te houden. Het wordt een 'mural', een muurschildering, op de Candico suikerfabriek.

StreetArtwerpenaar Tim Marschang wil een blijvend kunstwerk maken ter nagedachtenis van Julie en alle slachtoffers van zinloos/seksueel geweld. Hij kreeg toestemming de eigenaar van de Candicofabriek en is nu in gesprek met het stadsbestuur. Volgende stap is een crowdfunding om het streetart-project te financieren. De muur is goed 250 vierkante meter groot en daar is veel verf voor nodig. Als er geld overschiet, wordt dat geschonken aan een organisatie die werkt met slachtoffers van seksueel geweld.