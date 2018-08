Kunstwerk verdwenen in Boechout

Dit is een foto van het beeldje 'Bulletje en Boonestaak'. Sinds kort is het spoorloos.

Het beeldje, gemaakt door de Boechoutse kunstenaar Blommaerts, stond sinds maart van dit jaar in het Georges van Raemdonckpark. Vorige week was het plots verdwenen. 'Bulletje en Boonestaak' is een eerbetoon aan Vlaanderens eerste striptekenaar George van Raemdonck, die vijftig jaar geleden overleed. Ook Boechouts burgemeester 'T Sijen betreurt de diefstal en doet een oproep aan de dader of daders om het beeldje terug te geven. Wie het beeldje vindt, of de gouden tip geeft, die krijgt van de kunstenaar een originele aquarell.