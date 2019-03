Beerschot Wilrijk verliest in de slotfase met 2 - 1 in Mechelen

Beerschot heeft 2 - 1 verloren op het veld van KV Mechelen. Malinwa is dus kampioen in 1B. of het ook zal promoveren is nog af te wachten van de uitspraak in de zaak 'propere handen'

Na een half uur kreeg Marius Noubissi een rode kaart en moest Beerschot met 10 voort. Vlak na rust kwam KV Mechelen 1 - 0 voor via Nikola Storm. In de 64ste minuut kwam Beerschot Wilrijk langszij met een licht toegekende strafschop, die werd opgezet door Dante Vanzeir. 2 minuten voor tijd viel dan de bijl voor Beerschot. Een schot van Clement Tainmont ging tegen de touwen. 2 - 1.

Het is nu afwachten wat er beslist wordt in verband met de zaak 'propere handen'. Mogelijk wordt KV Mechelen nog een straf opgelegd en stijgt Beerschot Wilrijk naar 1A.

(foto Belga)