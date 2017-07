Kwart meer personenwagens door Liefkenshoektunnel sinds 'de knip'

De Liefkenshoektunnel wordt sinds de knip op de Antwerpse Leien meer dan ooit gebruikt. De voorbije maand juni maakte haast een kwart méér personenwagens gebruik van de toltunnel dan vorig jaar. Ook het vrachtverkeer is er toegenomen.



Met liefst 620.000 gebruikers reden er in juni 90.000 méér bestuurders door de Liefkenshoektunnel, dan bij eenzelfde telling vorig jaar. Er zijn 22 procent extra personenwagens, en ook 13 procent meer vrachtwagens geteld aan de toltunnel. De toegenomen drukte is volgens de directie te wijten aan de knip van de Leien. Ook de lange files op de E17 tot de Kennedytunnel zijn een oorzaak. Sinds zaterdag is het Vlaamse agentschap voor Wegen en Verkeer er begonnen met een grondige vernieuwing. Die zal twee maanden duren.