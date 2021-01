In het Sint-Vincentiusziekenhuis zijn zowat alle covid-bedden die op dit moment voorzien worden ingenomen. Het is er opmerkelijk drukker dan in de andere ziekenhuizen. De medisch directeur vreest binnenkort overspoeld te worden. Hij wil de Antwerpenaren uit de joodse gemeenschap goed kunnen helpen. Maar dat is moeilijk wanneer zorgverleners merken dat zij te lang thuis blijven, waardoor ze meteen op intensieve zorg belanden.