Kwart van de brievenbussen in Antwerpen verdwijnt

In Antwerpen verdwijnt bijna een kwart van alle brievenbussen. Het gaat om meer dan 100 postbussen. In principe moet er in een straal van 500 meter een bus of postpunt blijven.

Bpost wil in gans België 23 procent van de brievenbussen laten verdwijnen. De maatregel heeft te maken met de terugloop van de brievenpost. In Antwerpen zouden 100 brievenbussen verdwijnen, goed voor bijna 25 procent. De vermindering van het aantal birevenbussen zou in maart al een feit zijn. Maar voor Antwerpen moet iedereen binnen een straal van 500 meter een brief moeten kunnen posten.

(foto : Pixabay)