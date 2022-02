Kwart van kinderen nog niet zindelijk als ze naar kleuterschool gaan

Bijna 76 procent van de kinderen is zindelijk voor ze naar de kleuterschool gaan. Dat blijkt uit een grootschalige online bevraging bij bijna 6.000 ouders en ruim 500 mensen die in de kinderopvang werken. Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voerde het onderzoek uit in opdracht van het Agentschap Opgroeien, zo meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Wouter Beke (CD&V) zondag.

Uit het onderzoek blijkt dat het aandeel zindelijke kinderen snel toeneemt naarmate kleuters ouder worden. Zo is op de leeftijd van 24 maanden 17,1 procent zindelijk, en stijgt dat naar 75,7 procent op de leeftijd van 30 maanden en naar 93,1 procent op de leeftijd van 36 maanden. Een kwart van de zindelijke kinderen heeft wel af en toe een ongelukje.

Van de ouders die gestart waren met zindelijkheidstraining, startte de helft voor het kind twee jaar oud was. Op de leeftijd waarop kinderen naar de kleuterschool zouden kunnen gaan (30 maanden), had 52,8 procent de zindelijkheidstraining al afgerond, was 43,8 procent er nog mee bezig en was 3,5 procent van de ouders er nog niet mee gestart.

Twee derde van de ouders heeft informatie, advies of steun gekregen van de kinderopvang en een zeer grote meerderheid is hierover erg positief. De kinderopvang is daarmee de belangrijkste bron van informatie en advies. Ouders kunnen hiervoor ook vaak terecht bij familie en vrienden. Kind en Gezin vormt een derde belangrijke ondersteuningsbron.

'Het onderzoek toont aan dat het zindelijkheidsproces meestal goed loopt en positief ervaren wordt, ook al is zindelijk worden geen evidente fase', zegt minister Beke. 'Ouders nemen hun rol in dezen met veel gretigheid op, en de kinderopvang speelt ook absoluut een belangrijke rol in de zindelijkheid van peuters waar zij elke dag met veel enthousiasme voor zorgen.'

Beke wil graag 'de positieve zaken onthouden, en aan de slag gaan met de werkpunten'. Hij heeft het agentschap Opgroeien de opdracht gegeven om de bevindingen en aanbevelingen uit dit onderzoek verder te bespreken met de betrokken klankbordgroep die ook meewerkte aan het opmaken van de vragenlijsten. 'We bekijken graag met de minister van Onderwijs, de bevoegde administraties en koepelorganisaties hoe we gezamenlijk de ondersteuning van kinderen en ouders kunnen verbeteren via samenwerking op Vlaams én lokaal niveau', besluit minister Beke.