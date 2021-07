Kwart van volwassenen is nog geen coronaprik gaan halen op Spoor Oost

18-plussers die nog geen vaccin zijn gaan halen in Antwerpen kunnen volgende week een prik van Johnson&Johnson krijgen. Ook als ze eigenlijk een uitnodiging hebben gekregen voor een Pfizer-vaccin of een ander vaccin. Een kwart van alle mensen die is uitgenodigd om zich te komen laten vaccineren op Spoor Oost in Borgerhout is daar nog niet op ingegaan. En vanaf 13 juli zijn er 12.000 Johnson&Johnson-vaccins beschikbaar. Daar ziet de stad natuurlijk een opportuniteit in. Nu de besmettingen opnieuw toenemen, willen ze nog zoveel mogelijk inwoners vaccineren. 12.000 mensen kunnen met een Johnson&Johnson, en dus maar 1 prik, vier tot acht weken sneller volledig beschermd zijn. Een vaccin reserveren kan via de QVax-lijst of de lokale corona-infolijn.