'Kwetsbare kinderen en jongeren grootste slachtoffer coronacrisis'

De situatie van kwetsbare kinderen en jongeren tijdens de lockdown is schrijnend. De beperkende corona-maatregelen van de voorbije weken gingen voorbij aan de realiteit van jonge mensen in kwetsbare situaties. Op die manier raken kinderen die het voor de uitbraak van COVID-19 al moeilijk hadden, alleen maar verder achterop ten opzichte van kansrijke leeftijdsgenoten. Dat moet blijken uit een grootschalig onderzoek van Uit De Marge, het steunpunt voor jeugdwelzijnswerk, in 35 steden en gemeenten in heel Vlaanderen.

Uit De Marge bevroeg via jeugdwerkers bijna tweeduizend kinderen tussen 6 en 18 jaar en zo'n zeshonderd jongeren tussen 18 en 30 jaar. De organisatie noemt de resultaten onrustwekkend. Eenentachtig procent van de respondenten geeft aan dat preteaching een probleem is, bijna 66 pct beschikt thuis niet over een laptop of een computer, 76 pct zegt thuis te weinig ruimte te hebben en 61 pct heeft niemand in de buurt die kan helpen met schoolwerk. Zelfs wie een gratis laptop of internet ter beschikking kreeg, blijkt daar vaak nog mee te worstelen. 'De hotspots werken niet of de ouders beschikken niet over de vaardigheden en middelen om de nodige programma's op de computer te installeren. We zien zelfs de knappe koppen afhaken omdat het simpelweg onmogelijk is om voor school te werken', aldus Ikrame Kastit, coördinator van Uit De Marge.

De al penibele financiële situatie van veel gezinnen is er de voorbije weken bovendien niet op vooruit gegaan, door de technische werkloosheid of het afspringen van tijdelijke contracten. Het onderzoek legt ook de gespannen relatie met de politie bloot. Dertig procent van de bevraagden voelt zich geviseerd en 60 pct van de jongeren is bang om een boete te krijgen. 'Onlangs kreeg één van onze jongeren een boete van 250 euro omdat hij op een bankje zat. Dat voelt voor hen onrechtvaardig aan en maakt de frustratie alleen maar groter', luidt het. In de Nationale Veiligheidsraad ontbreekt expertise over de noden van jonge mensen die opgroeien in kwetsbare gezinnen. 'Het is hoog tijd dat er wat dat betreft een inhaalbeweging komt', zegt Ikrame Kastit.