En ook modeliefhebbers worden dit weekend extra in de watten gelegd met goodiebags, versnaperingen en extra kortingen. Want het is fashion weekend in Antwerpen. De modewinkels in de stad zijn dan het hele weekend open. En voor veel zaken is het evenement een opkikkertje na de moeilijke coronamaanden. Al bleef het vandaag opvallend rustig in de Antwerpse winkelstraten.