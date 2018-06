"Laat gevangenen de groendienst helpen"

Laat gevangenen, naar Amerikaans voorbeeld, overdag een gemeenschapsdienst doen. Dat voorstel lanceert vakbond VSOA Politie in Het Nieuwsblad op Zondag. "Binnen de gevangenismuren heerst enorm veel frustratie. Er zijn te veel mensen op een te kleine oppervlakte. (...) De gedetineerden worden daar niet beter van. Integendeel, ze raken hierdoor sneller op het slechte pad." Dat zegt Vincent Houssin, ondervoorzitter van VSOA Politie.

Nu al zijn er jobs om de gevangenisroutine te doorbreken. Enerzijds taken in de gevangenis zelf, anderzijds jobs in opdracht van bedrijven, zoals dozen plooien. "Die jobs zijn gegeerd, omdat ze afleiding brengen. Tegelijk is dat vaak heel afstompend werk""

VSOA wil veel verder gaan. "Niet het oude beeld uit de films van dwangarbeiders en bewakers erbij met het geweer op de schouder. Wel onder begeleiding maatschappelijke taken doen. De groendienst helpen, bijvoorbeeld."

Voordelen zijn dat gevangenen iets terugdoen voor de samenleving, er minder spanningen zijn in de gevangenis, en gedetineerden voorbereid worden op hun terugkeer in de samenleving. Aan het voorstel zijn wel voorwaarden verbonden. Zo komen potentieel gevaarlijke gevangenen niet in aanmerking. Ook moeten de gevangenen zich vrijwillig kandidaat stellen.

Foto Belga