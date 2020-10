"Laat horecazaken open, maar voer lokale avondklok in"

We stevenen af op een verstrenging van de maatregelen nu de coronacijfers maar blijven stijgen. Ook in onze buurlanden worden de regels verscherpt. De druk op de ziekenhuizen wordt groter en dus is er actie nodig.

Volgens epidemioloog Pierre Van Damme zou een lokale avondklok zoals die in Frankrijk ingevoerd is wel soelaas kunnen bieden. In het hele land is dat niet nodig, maar wel op plaatsen waar covid-19 momenteel hard toeslaat. Cafés en restaurants sluiten is volgens Van Damme niet nodig. Hij pleit er ook wel nog voor om telewerk zoveel als mogelijk in te voeren.

(foto © Belga)