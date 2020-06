91% van de huiskatten in Vlaanderen is gesteriliseerd. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Ipsos in opdracht van Gaia. De belangrijkste reden voor sterilisatie is dat mensen geen nestje willen. Daarnaast werpt ook de wettelijke verplichting zijn vruchten af en willen mensen de overvloed aan zwerfkatten tegengaan.

Volgens Gaia-directeur Ann De Greef zijn het bemoedigende cijfers. “Maar we mogen niet vergeten dat ondanks de wettelijke verplichting, er in Vlaanderen nog zo’n 160.775 katten niet gesteriliseerd/gecastreerd zijn, zo blijkt uit de enquête. Aangezien katten kweken als konijnen kunnen die jaarlijks maximaal 1,4 miljoen kittens extra voortbrengen. Blijven campagne voeren en sensibiliseren is dus absoluut noodzakelijk.”

Met een nieuwe radiospot die vanaf vandaag op verschillende radiozenders te horen is, wil Gaia met een knipoog de mensen ertoe aanzetten om hun huiskat te laten steriliseren of castreren: “Laat je poesje knippen, voor ze begint te wippen” en “Knippen die ballen, dan pas knallen”. Dat is trouwens wettelijk verplicht in heel België.

(Foto: © Pixabay)