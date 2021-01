De Sint-Filippus basisschool in Schoten gaat maandag gewoon open. Een kleuter van de school bleek besmet met de Britse variant van het coronavirus. Er werd beslist om niet de hele school te sluiten. Enkel de leerlingen van het klasje van de kleuter moesten in quarantaine. Zij werden dit weekend getest. En de resultaten daarvan zijn goed te noemen: zo zijn er geen extra besmettingen gevonden. Daarom besliste de gemeente in samenspraak met de schooldirectie, de eerstelijnszone, het Agentschap Zorg en Gezondheid, het CLB en de gemeentelijke crisiscel om de school maandag te openen. De kleuters en leerkrachten van de betrokken klas blijven uit voorzorg wel in quarantaine en ondergaan in de loop van volgende week een tweede coronatest. Wanneer de resultaten van deze test binnen zijn, wordt er bekeken of de betrokken klas terug open kan.