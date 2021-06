"Laat mensen zelf kiezen wanneer ze langskomen voor vaccin"

De apothekers verkochten op bijna twee maanden tijd ruim 700.000 zelftests. Dat zegt Georges Verpraet, woordvoerder van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). De verkoop van die tests voor het brede publiek ging op 6 april van start. Deze tests zijn in de eerste plaats bedoeld als een 'teken van respect naar geliefden', zoals coronacommissaris Pedro Facon enkele dagen geleden nog zei. Wie al symptomen heeft, neemt het best contact op met de huisarts. In een recente persconferentie had het Crisiscentrum opgeroepen om een zelftest te gebruiken voor ontmoetingen met vrienden of familie. Uit de cijfers is niet te achterhalen of de Belgen die aanbeveling opvolgen. 'Wat we wel opmerken is dat veel mensen voor de eerste keer een test komen halen. Er is nog altijd een grote behoefte om van de apotheker de nodige uitleg te krijgen over de werking', zegt Verpraet. 'Dat toont ook aan dat het de juiste keuze was van de overheid om deze tests via de apothekers te verspreiden.' De verkoop van de tests ging voorzichtig van start, en dat had onder meer te maken met enkele toeleveringsproblemen. Die zijn ondertussen van de baan, zegt Verpraet. 'Daar speelt ook mee dat er intussen verschillende merken zelftesten aanbieden. Een eventueel tekort bij de ene leverancier wordt dan gecompenseerd door de andere.'Foto Belga