"Laat ons aub met de feestdagen werken"

Zo'n 200 tot 300 voertuigen van mensen die een contactberoep uitvoeren (waaronder ook enkele mensen uit het Antwerpse), waren zondag aanwezig op parking C aan de Heysel in Brussel. Dat meldt de politie. Ze trokken in een symbolische begrafenisstoet richting Brakel, de woonplaats van premier Alexander De Croo. Daar vroegen ze hem om voor de feesten het werk te mogen hervatten. De deelnemers waren in het zwart gekleed. Ze hadden kisten en bloemen mee. Aan de wagens die deelnamen aan de begrafenisstoet wapperden kleine zwarte vlaggen en op de ruiten stond de slogan 'WeWorkSafe'.

"We houden deze demonstratie om mensen te laten weten dat we heel goed in veilige omstandigheden kunnen werken", verklaarde organisator Nathalie Vanhaesendonck. "We willen niet wachten tot 15 januari om opnieuw te openen. We willen dat zo snel mogelijk doen want de feestdagen komen eraan en dat is de belangrijkste periode voor ons."

Een kleine groep had Vlaamse vlaggen mee, maar de politie kon voorkomen dat ze deelnamen aan de bijeenkomst. De organisatoren hadden op voorhand duidelijk aangegeven dat de actie 'niet politiek' gericht is en dat ze geen politieke recuperatie wilden. Rond 16 uur kwamen de demonstranten aan in Brakel.

