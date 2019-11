"Laat speedpedelecgebruikers vrij kiezen waar ze rijden"

Het provinciebestuur van Antwerpen vraagt aan de verschillende wegbeheerders op zijn grondgebied om gebruikers van een speedpedelec zoveel mogelijk de keuze te laten waar ze (mogen) fietsen. Vandaag ontbreekt daar nog een algemeen aanvaarde visie voor, klinkt het, hoewel de snelle elektrische fiets al sinds 2016 als categorie in de federale wegcode is opgenomen.

De verkoopcijfers van speedpedelecs zitten in ons land al jaren in de lift, met in 2018 alleen al bijna 10.000 verkochte exemplaren. "Ondanks dit succes is het niet duidelijk waar de speedpedelec thuishoort in het verkeer", stelt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens (N-VA). "Niet alleen een visie maar ook de structurele vertaling in de praktijk met aangepaste verkeersborden op het terrein ontbreekt vandaag."

De provincie Antwerpen heeft daarom op een studiedag samen met adviesbureau Tridée en Fietsberaad Vlaanderen een tool gelanceerd om verkeersborden van de fietsinfrastructuur volgens de wegcode in orde te zetten voor de gewenste categorieën van weggebruikers. "Het is eigenlijk een soort fichebak waarmee alle wegbeheerders gemakkelijk aan de slag kunnen gaan", stelt Lemmens. Als snelle elektrische fiets is de speedpedelec een steeds vaker gebruikt alternatief voor de wagen bij woon-werkverkeer. Gemiddeld zou een gebruiker ervan 28,8 kilometer rijden. "Om deze afstand te overbruggen, verkiezen speedpedelecfietsers het fietspad boven de rijbaan", zegt Lemmens. "Uit zowel een Duits als Nederlands onderzoek blijkt dat speedpedelecgebruikers actief op zoek gaan naar minder drukke momenten voor hun woonwerkverplaatsing. De provincie Antwerpen doet dan ook een warme oproep aan alle wegbeheerders om speedpedelecfietsers zoveel mogelijk de keuze te laten waar ze mogen fietsen, zoals nu ook voorzien in de wegcode, en hen toe te laten waar mogelijk."

