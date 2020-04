Ondernemersorganisatie NSZ vraagt vanaf 4 mei een gefaseerde heropstart van onze economie waarbij de kleinere zaken als eerste open mogen gaan. “Laat vanaf 4 mei de kleinere zaken heropstarten. Zij hebben veel meer controle over de veiligheid in hun zaak, hun winkels zijn veel meer verspreid dan bij de grote ketens en zij hebben de heropstart absoluut nodig om te overleven”, reageert Christine Mattheeuws van NSZ op de gelekte exit strategie.

“We vragen om de winkels die de veiligheid kunnen garanderen gefaseerd te laten heropstarten vanaf 4 mei”, zegt Mattheeuws. “Doe zoals in Duitsland en*Oostenrijk en begin met de kleinere zaken eerst te openen. De zaakvoerders en de klanten hebben in die zaken een heel duidelijk beeld of de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd of niet. De zaken die willen openen zijn hier ondertussen goed op voorbereid. Kleinere zaken zijn ook in het straatbeeld beter gespreid, in tegenstelling tot de shops van de grote ketens. Dat betekent dus dat de consumenten sowieso beter gespreid zal zijn als men met de kleinere zaken begint. Op die manier is het makkelijker om afstand te bewaren, ook in de straat.

Als vier mei niet wordt gehaald, dan dreigt een financiële ramp voor duizenden ondernemers. “Als de gefaseerde heropstart pas op 18 mei start, dan zijn er absoluut extra financiële middelen nodig om te verhinderen dat duizenden zelfstandigen in armoede terecht komen”, besluit NSZ.

(archieffoto Pixabay)