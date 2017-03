Laatste cruise-activiteiten in het Red Star Line Museum

Nog tot 17 april kunnen bezoekers in het Red Star Line Museum terecht voor de tijdelijke expo Cruise Away. In het kader van de expo organiseert het museum nog activiteiten die de sfeer aan boord van de cruiseschepen terug tot leven wekken: een Red Star Line reünie in het teken van de bemanning op cruiseschepen, een Roaring Twenties-dansavond en een filmconcert door Flat Earth Society.

Cruise Away. Met de Red Star Line de wereld rond

Nog tot 17 april 2017 kunnen bezoekers genieten van de tijdelijke expo Cruise Away. Het museum brengt de cruiseperiode van de Red Star Line weer tot leven met een expo en een boek. De verhalen van cruisegangers en bemanning staan centraal. De blikvanger is een originele amateurfilm van een cruise op de Belgenland in 1927-1928.

Big Apple Swing: Roaring Twenties-dansavond

Aan boord van de Red Star Line-cruises in de jaren 1920 en 1930 heersen de Roaring Twenties. Passagiers genieten van jazz, veel alcohol en een openluchtzwembad op het dek. Tijdens de vele feesten aan boord dragen de dames jurken vol franjes en een gevederde haarband, de heren zitten strak in pak, al dan niet met strik en hoed.

In samenwerking met Radar Events, dé specialist in retro entertainment, wanen de deelnemers aan de Big Apple Swing zich in een jaren ’20 danszaal. Met initiatie en demonstratie van de Charleston, flapper-girls, paparazzi girls en feestmuziek uit die Roaring Twenties.

Zaterdag 25 maart 2017 van 21 tot 00.30 uur.

Meer informatie kan u hier vinden.

Filmconcerten Flat Earth Society

Na het grote succes van het eerste concert vorig jaar pakt het museum in april uit met een dubbel live concert over de ss Belgenland. Flat Earth Society zorgt voor een prachtige soundtrack bij een unieke verknipte film van een Red Star Line-wereldcruise in 1927 en 1928.