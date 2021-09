Nieuws Laatste dag van veel zomerbars: "Het is te snel voorbijgegaan"

In Borsbeek konden bezoekers vandaag voor de laatste keer genieten van de sfeer en gezelligheid in De Schuur, de zomerbar in Fort 3. Het was geen topseizoen voor zomerbars - de zon liet zich de voorbije maanden vaker niet dan wel zien - maar dat kon de pret bij de laatste gasten van het jaar niet drukken.