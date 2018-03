Laatste dag voor volkstuintjes aan de Singel

Kristin, een vrouw uit Deurne is wanhopig op zoek naar haar hondje Maria. Die zat op de achterbank in haar wagen. Maar toen Kristin even heel kort uitstapte om iets af te geven bij de apotheek, ging een dief aan de haal met de wagen, en haar hond. De politie vond de auto intussen wel terug in Borsbeek, maar van de hond Maria geen spoor. Toch geeft de eigenares de hoop niet op, ze maakte tientallen posters en hangt die nu overal op in de buurt van de feiten.