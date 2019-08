Het gaat meer dan goed met Cinema Cartoon's. Vijf jaar nadat de failliete Antwerpse stadsbioscoop heropende, is het bezoekersrecord verbeterd. Het voorbije jaar kwamen er meer dan 70.000 bezoekers over de vloer in de Kaasstraat. Cartoon's wordt geleid door een jong team, en ziet ook een verjonging in de bioscoopzalen. Heel wat studenten komen een avondje cinema beleven in het hart van de stad.