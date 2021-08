Nieuws Laatste repetitie voor Brasschaat Klassiek morgenavond

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In Brasschaat wordt alles in gereedheid gebracht voor de zevende editie van Klassiek in het park. In de schaduw van het kasteel vindt morgenavond het openluchtconcert plaats.