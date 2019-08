In de Waaslandhaven heeft containerbehandelaar MSC-PSA een record verbroken. Aan hun kade in het Deurganckdok is er een containerschip aangemeerd, waarop tussen gisteravond en morgenmiddag bijna 8.500 containers geladen en gelost zullen worden. Nooit eerder waren dat er zo veel voor één schip. Het is dan ook extra druk aan de kade. Want om al die containers te behandelen heb je heel wat manschappen en middelen nodig.