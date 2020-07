landbouwmachineproducent in de haven zoekt 70 extra werkkrachten

New Holland Antwerpen is op zoek naar 70 extra werkrachten. De landbouwmachineproducent in de haven werft personeel aan ondanks de coronacrisis.

New Holland heeft de nieuwe werknemers nodig na de zomerperiode. Al zeker 70, maar het bedrijf denkt er zelf nog meer nodig te hebben. Ze zijn op zoek naar technische profielen en die zouden moeilijk te vinden zijn in onze regio. Advertenties op sociale media moeten daarbij helpen. New Holland Antwerpen stelt op dit moment bijna 900 mensen te werk.