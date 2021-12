Lang aanschuiven op viaduct Merksem: "schade aan brugvoeg door zwaar verkeer"

Het was vanmiddag file rijden op de Antwerpse ring richting Nederland. Dat komt omdat er vandaag een dringende herstelling werd uitgevoerd aan de brugvoeg die beschadigd is. Zondag zag u al op ATV dat dat de reden is dat u een week lang slechts maximaal 50 kilometer per uur mag rijden op dat deel van de Ring. Er wordt komend weekend nog veel meer hinder verwacht. Dit weekend, op zaterdag 18 en zondag 19 december, zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) herstellingswerken uitvoeren op het viaduct van Merksem van de Antwerpse ring (R1). In de richting van Nederland is een brugvoeg van het viaduct in slechte staat en aan herstelling toe. Tussen de afritten Deurne en Merksem worden vanaf zaterdagochtend tot zondagnacht drie rijstroken ingenomen en moet het verkeer over één rijstrook passeren. Het Verkeerscentrum waarschuwt voor ernstige verkeershinder en raadt weggebruikers aan om de Antwerpse ring richting Nederland dit weekend te vermijden. Aan een van de brugvoegen op het viaduct van Merksem in de richting van Nederland werd recent schade vastgesteld door het Agentschap Wegen en Verkeer. De beschadigde brugvoeg situeert zich tussen de afritten van Deurne en Merksem, niet ver van het Sportpaleis. Om verdere schade aan de brugvoeg te vermijden, geldt er sinds vorige week vrijdag een tijdelijke snelheidsbeperking van 50 km/u op het viaduct van Merksem. De grondige herstelling van de brugvoeg zal tijdens het weekend van 18 en 19 december plaatsvinden. Uit een nieuwe inspectie bleek dat er nog voor het weekend een dringende herstelling nodig was aan de brugvoeg. Deze ingreep werd vandaag tussen 13u en 14u uitgevoerd en is intussen ook afgerond. De definitieve herstelling van de brugvoeg zal komend weekend uitgevoerd worden. Vanaf zaterdagochtend 18 december (06.00 uur) tot zondagnacht 19 december (24.00 uur) worden er tussen de afritten van Deurne en Merksem drie rijstroken ingenomen in de richting van Nederland. Ter hoogte van de werfzone moet het verkeer over één rijstrook, de linkerrijstrook passeren. De afritten Deurne en Merksem blijven tijdens de werken bereikbaar. Op de ring richting Gent wordt niet gewerkt en blijven alle rijstroken beschikbaar. De herstellingswerken aan het viaduct vinden zowel overdag als ’s nachts plaats, maar zullen niet altijd zichtbaar zijn voor passerende weggebruikers op de ring. Zo zal er ook langs de onderkant van het viaduct gewerkt worden. Er zullen dus periodes zonder zichtbare werfactiviteit zijn op het viaduct.Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt ervoor dat de werkzaamheden, hoewel ze in het weekend plaatsvinden, toch ernstige verkeershinder met zich mee zullen brengen. Weggebruikers houden dus best rekening met vertragingen en oplopende wachttijden. Ze krijgen de raad om de Antwerpse ring R1 richting Nederland te vermijden en naar het Noorden om te rijden via de R2, het noordelijke deel van de Antwerpse ring in de haven. De verkeersleiders in de controlezaal van het Verkeerscentrum zullen de situatie nauwgezet opvolgen en niet aarzelen om bij grote drukte de Liefkenshoektunnel op de R2 tolvrij aan te bieden in de richting van Nederland. Zodra dat het geval is, zal dat meegedeeld worden via de communicatiekanalen van het Verkeerscentrum. Check zeker de realtime verkeerssituatie op www.verkeerscentrum.be.