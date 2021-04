Nieuws Lang geleden! In meerderheid Antwerpse gemeenten daalt het aantal besmettingen

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Er moeten nog altijd meer mensen met covid-19 worden opgenomen in het ziekenhuis. Ook het aantal overlijdens door corona stijgt nog lichtjes. Beter nieuws is er van het aantal besmettingen, dat daalt voor het eerst sinds lang. Al is het een heel kleine daling.