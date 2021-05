Wie gaat joggen in Ekeren, kijkt maar beter uit voor de boze buizerd. Op de Leugenberg werd vanochtend een hardloper aangevallen. Hij was gewoon zijn rondje aan het doen, toen hij ineens een klap op zijn achterhoofd voelde. Hij zag de vogel wegvliegen. Enkele seconden later vloog de vogel opnieuw rakelings langs zijn hoofd. De jogger kon de vogel wegjagen maar hij is wel erg geschrokken. De man houdt er een paar krassen op zijn hoofd aan over. Wellicht gaat het om een vogel die zijn nest probeert te beschermen. Er komt nu snel een waarschuwingsbord om de voorbijgangers te wijzen op een broedende buizerd in de buurt. Door zo'n bordje weten mensen dat ze er rekening mee moeten houden... vooral lopers zijn een doelwit omdat de buizerd hun snelheid en beweging als bedreigend aanvoelt.