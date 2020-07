Na een periode van bijna vier maanden stilte, mag de Antwerpse luchthaven zich eindelijk opmaken voor de heropstart. Vrijdag begint luchtvaartmaatschappij TUI fly met haar eerste vluchten naar Split en Ibiza vanuit Deurne. Het aangepaste zomerprogramma van TUI fly zorgt voorlopig voor een beperkt aantal vluchten per dag. In september volgt de opstart van de luchtvaartmaatschappij Air Antwerp en wordt de luchthaven opnieuw met Londen City verbonden. Om de veiligheid van passagiers en personeel te garanderen, heeft Luchthaven Antwerpen verschillende maatregelen genomen. Zo is het dragen van een mondmasker verplicht in het volledige luchthavengebouw. Het ontsmetten van de handen kan aan de verschillende ontsmettingsposten verspreid over de luchthaven. Verder werden de balies voorzien van schermen uit plexiglas en maken stickers op de vloer de passagiers attent om steeds de social distancing van 1,5 meter goed te bewaren. Aan de veiligheidscontrole wordt elk bakje ontsmet en schoongemaakt en alle medewerkers op de luchthaven dragen mondmaskers en handschoenen. Om het comfort van de passagiers te verhogen hebben ze tevens de mogelijkheid om mondmaskers, handschoenen en desinfecterende alcoholgel aan te kopen via de automaat aan de hoofdingang van de luchthaven. The Flyshop alsook de splinternieuwe tax free shop zijn open. Ook hier wordt er rekening gehouden met de veiligheids- en afstandsmaatregelen. Contactloos betalen in The Flyshop en in de tax free shop is mogelijk en wordt ook sterk aanbevolen. Het overzicht van alle genomen maatregelen kunt u terugvinden via www.antwerpairport.aero. De luchtvaartmaatschappijen hebben zelf ook een aantal maatregelen genomen om de veiligheid tijdens de vlucht te garanderen. Foto Belga