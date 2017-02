Lange feestnacht in Deurne

In Deurne hebben heel veel voetbalfans er een lange feestnacht op zitten. Voetbalclub Antwerp deed wat niemand nog durfde te hopen. Winnen, en zo toch nog kans maken op promotie naar eerste klasse A.

De Bosuil ontplofte gisteren, vlak na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter. Meer dan twaalfduizend supporters verkeerden in complete euforie, na het verlossende penalty-doelpunt van Geoffrey Hairemans. Dat de Great Old nu in de finale om de promotie staat is een half mirakel. Na de mislukte seizoensstart en de doortocht van John Bico geloofde niemand nog in een titelkans. Nu heeft Antwerp alles in eigen handen. Er wachten, na 13 jaar in tweede klasse, nog twee matchen tegen Roeselare. Die zullen beslissen over de promotie.