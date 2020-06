Lange file op de Ring door werken

Het is dan wel weekend, op de Antwerpse ring is het sinds vanmorgen tot een uur stapvoets aanschuiven. Er zijn werken aan de gang langs de E313 in Borgerhout. Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst er nieuwe geluidsschermen. In het weekend zijn er maar twee rijstroken beschikbaar. De ring slibt dicht, en bijgevolg ook de snelwegen vanuit Gent en Brussel en de secundaire wegen. En dan is de vakantieuittocht nog niet begonnen.