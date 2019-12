Lange file op E19 Breda-Antwerpen na ongeval met vrachtwagen en personenwagen

Zondagochtend nam de Antwerpse politie een voertuig in beslag van een roekeloze bestuurder. Het is al de elfde keer dat deze procedure wordt toegepast sinds ze in juni in gebruik werd genomen. Ditmaal probeerde een bestuurder een controledispositief op de Rijnkaai te ontwijken. De bestuurder draaide de Amsterdamstraat in en werd achtervolgd door een motorrijder van de politie. Ter hoogte van de Kribbestraat werd de vluchtende bestuurder aangemaand tot stoppen, een politieman stelde zich schuin voor het voertuig op. De bestuurder legde de bevelen van de politie naast zich neer en koos opnieuw het hazepad. Daarbij werd een aanrijding met een inspecteur maar nipt vermeden. Ter hoogte van de Van Meterenkaai negeerde de verdachte een rood licht en reed hij aan hoge snelheid de Brouwersvliet in. Uiteindelijk 'parkeerde' de man zich ter hoogte van een café. Bezoekers van het café moesten het voertuig ontwijken terwijl het aan hoge snelheid een parkeerplaats indraaide. De bestuurder zette het op een lopen, maar kon te voet gevat worden ter hoogte van de Van Meterenkaai. De bestuurder (25) testte positief op het gebruik van cocaïne, cannabis en amfetamines. Hij bleek al een groot aantal verkeersinbreuken te hebben gepleegd. In zijn wagen werd een vrouwelijke passagier aangetroffen. De dame was zwaar onder de indruk van de feiten. De bestuurder werd gearresteerd, de procedure voor inbeslagname van zijn voertuig werd meteen opgestart door de politie. Foto Belga