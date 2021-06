Nieuws Lange wachtrijen voor reiskantoor De Trekvogel

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Nu de zomervakantie nadert wordt het steeds drukker in de reisbureau's. Maar voor reiskantoor De Trekvogel, in de Carnotstraat, is het uitzonderlijk druk met zelfs wachtrijen.