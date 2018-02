"Langere kerstvakantie, minder kans op griep"

Verleng de kerstvakantie met een week en de griepepidemie zal veel minder hard toeslaan. Tot die conclusie komen enkele onderzoekers van de universiteiten van Antwerpen en Hasselt.

In vakantieperiodes loopt het aantal griepbesmettingen tot twintig procent terug, in vergelijking met schooldagen. Want als kinderen minder met elkaar in contact komen, zal het aantal besmettingen verminderen. Of dit voorstel ook haalbaar is, is voer voor discussie, beseffen de onderzoekers.