Langere trams op Lijn 3, hogere frequentie op lijnen 2 en 20

De Lijn krijgt er vanaf 1 september extra aanbod bij op een aantal drukke verbindingen in Antwerpen. Bovendien vloeien er ook extra miljoenen naar digitalisering, betere reizigersinformatie én nieuwe comfortabelere bussen.

'De interne besparingsoefening is afgerond, en nu gaan we focussen op een nog betere dienstverlening. We willen nog meer Vlamingen verleiden om de auto wat vaker te laten staan en te kiezen voor het openbaar vervoer', zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. In Antwerpen krijgt tramlijn 3 de langere Albatros-trams en worden er voor tramlijn 2 extra trams voorzien tijdens de spits. En de frequentie op buslijn 20 wordt in de spits verdubbeld.