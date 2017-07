Langste files ooit

Juni heeft opnieuw alle voorgaande filrecords gebroken. Ligt dat aan 'de knip' ? "Neen, toch niet alleen." zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. Het wegennet - in heel Vlaanderen trouwens - is volledig verzadigd.

We hebben weer een nieuwe record, nooit stonden we langer in de file. Het is een probleem in heel Vlaanderen, maar vooral in Antwerpen is het voelbaar. "De Knip veroorzaakt heel wat ongemakken, maar het is lang niet het enige probleem, vertelde Peter Bruyninckx ons vanochtend. "Het wegennet is verzadigd en in Antwerpen extreem verzadigd. Het minste incident dat er gebeurt is nefast en zorgt voor lange files en verkeersellende. Zo moesten we de Liefkenshoektunnel dit jaar al 23 keer tolvrij maken, vorig jaar over het ganse jaar was dat 24 keer", aldus Bruyninckx. In 5 a 6 jaar tijd is het fileleed verveelvoudigd. Een van de grote pijnpunten ronde het Antwerpse is het Waasland. Daar is het nu vaak een uur en langer aanschuiven richting Antwerpen. De werken die nu uitgevoerd worden zullen dat probleem deels oplossen, want de infrastructuur moet dringend aangepast worden. "Maar er is ook en mentaliteitswijziging nodig, we moeten ons vaker afvragen of we wel voor elke verplaatsing een wagen nodig hebben", geeft de woordvoerder nog mee.