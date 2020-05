Dat we dit jaar enkel in eigen land op vakantie kunnen, dat lijkt haast onvermijdelijk. En dat beginnen de hotels ook te voelen. We zijn opnieuw begonnen met uitstappen te plannen in eigen land. En dan zeker naar plekken waar we kunnen wandelen en fietsen. In Hotel Jerom, pal aan de Kalmthoutse Heide, zien ze de boekingen langzaamaan weer binnenkomen.