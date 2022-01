Lantis werkt noodoplossing uit om Oosterweelwerken zo snel mogelijk te hervatten.

In Edegem worden alle scholen voor minstens zes maanden uitgerust met toestellen die de lucht in de klassen zuiveren. Op die manier zouden ook corona-virusdeeltjes uit de lucht kunnen worden verwijderd. Het gaat in totaal om zo'n 90 klassen en de gemeente Edegem zal de huurkoop van de toestellen mee financieel ondersteunen. Het is de eerste keer dat dit type toestel op zo'n grote schaal wordt geplaatst in België.